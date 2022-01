Jae C. Hong

Um homem está a ser investigado depois de as autoridades terem descoberto que usou nomes diferentes para receber até dez doses da vacina contra a covid-19 num só dia.

Acredita-se que o indivíduo, não identificado, da Nova Zelândia, se inscreveu para as vacinas em diferentes centros, com o nome de outras pessoas, de forma a que estas pudessem alegar que teriam sido vacinadas.

Os neozelandeses devem apresentar um certificado de vacinação para visitar algumas empresas e participar em eventos no país.

A diretora do programa de vacinação e imunização contra a covid-19 na Nova Zelândia, Astrid Koornneef, refere que investigações estão a ser feitas para se perceber como esta situação aconteceu.

“Estamos muito preocupados com esta situação e estamos trabalhando com as entidades apropriadas”, diz.

Já a vacinologista e professora associada da Universidade de Auckland, Helen Petousis-Harris, presume que o homem se terá sentido muito mal no dia seguinte, e acrescenta:

“Este ato coloca em risco a pessoa que recebe a vacinação com uma identidade presumida e a pessoa cujo registo de saúde mostra que foi vacinada, quando na verdade não foi. Ter um estado de vacinação incorreto não só coloca a pessoa em questão em risco, mas também os seus amigos e a própria comunidade em risco, bem como as equipas de saúde que poderão tratar da pessoa no futuro."

Acrescenta ainda que “os médicos operam num ambiente de alta confiança e contam com as pessoas para agirem de boa fé na partilha de informações corretas, de forma a auxiliar no seu tratamento”.

Outra professora da Universidade de Auckland, Nikki Turner, que acumula esta função com a de diretora médica do Centro de Aconselhamento de Imunizações, acrescenta que não há dados sobre a segurança de receber tantas vacinas num dia.

“Sabemos que uma vacina de alta dose cria mais efeitos colaterais. portanto, isto não é definitivamente recomendado. Não temos evidências de quais os efeitos colaterais que alguém terá com esta quantidade de vacina. Não é algo seguro de se fazer, e a pessoa está-se a colocar em risco", aponta.

Da população elegível para vacinação na Nova Zelândia, 94% tomou a primeira dose e 89% as duas.