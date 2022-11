Uma mulher do Equador tornou-se viral nas redes sociais depois de partilhar uma fotografia do marido, tirada muitos anos antes de se conhecerem, onde também ela aparecia.

Ailiz Pinargote estava a ver as fotografias de criança do marido, quando encontrou algo inacreditável.

No fundo de uma imagem que tinha sido tirada há 15 anos, era possível ver uma jovem Ailiz a observar um rapaz. Mal ela sabia que estava a olhar para o futuro marido.

A mulher do Equador descreveu a situação como uma “bonita coincidência”.

“Na altura, não sabíamos da existência um do outro”: explicou num vídeo partilhado no TikTok, no qual revelou que só conheceu Pedro Moreira, o atual marido, quando tinha 18 anos.