Mulher dá à luz dois gémeos de pais diferentes

Uma jovem de 19 anos teve dois filhos gémeos de pais diferentes, no Brasil. A rapariga teve relações sexuais com dois homens no mesmo dia e engravidou dos dois.

O caso é raro, segundo o obstetra da mulher, Túlio Jorge Franco. Terá sido a 20.ª vez a acontecer no mundo.

Os dois bebés são muito parecidos, no entanto, surgiram dúvidas quanto à paternidade. Quando os gémeos tinham oito meses, o homem que achavam ser o pai fez testes de ADN e o resultado deu positivo apenas para um filho.

"Lembrei-me que tinha tido relações com outro homem no mesmo dia e chamei-o para fazer os exames, que deram positivo", conta a mãe, citada pela Globo.

A jovem diz ter ficado surpreendida: "Não sabia que isso podia acontecer".

O nome científico para o fenómeno é superfecundação heteroparental.

"É possível acontecer quando dois óvulos da mesma mãe são fecundados por homens diferentes. Os bebés partilham material genético da mãe, mas crescem em placentas diferentes", esclareceu o médico.

Os gémeos, que têm neste momento um ano e quatro meses, nasceram saudáveis e nunca tiveram problemas de saúde.

O caso foi estudado pelo médico e pelos alunos da faculdade de medicina onde dá aulas.