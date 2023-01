Tatuou o nome de Messi na testa mas agora está arrependido

O vídeo tornou-se viral e o número de seguidores do colombiano aumentou em catadupa nos dias que se seguiram à publicação. No entanto, uma semana depois de ter feito a tatuagem chegou à conclusão de que estava arrependido.

Através de outra publicação, Mike Jambs confessou que queria reverter a decisão que tinha tomado. Partilhou que foi, e continua a ser, alvo de críticas, brincadeiras e insultos.

“Não pensava fazer isto antes. Estava muito orgulhoso do que tinha feito mas agora estou arrependido (…) Estou arrependido porque com coisas positivas vieram mil coisas negativas, tanto a nível pessoal como a nível familiar. Dizem que não sou um exemplo positivo para a sociedade, para a humanidade, para as crianças e para os jovens”, afirmou o influencer.