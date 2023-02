Camarões, shawarmas e batatas fritas: criança de 6 anos faz pedido "milionário" em aplicação de entregas

Um ditado popular português já alertava: com a comida não se brinca. Keith Stonehouse ficou com uma conta de 1.000 dólares (915 euros) na aplicação de entrega de comida Grubhub, depois do filho de seis anos ter encomendado, através do telemóvel, uma série de pratos de vários restaurantes.

Um atrás do outro, vários estafetas foram tocando à campainha da família Stonehouse, no passado sábado, na zona de Detroit, Estados Unidos. Traziam dezenas de pratos que tinham sido encomendados pelo filho, Mason, através da aplicação do telemóvel. O pai tinha emprestado o smartphone à criança para que esta pudesse jogar, mas nunca pensou que isto fosse acontecer.

“Foi como um sketch tirado do ‘Saturday Nigth Live’”, conta o homem em declarações à MLive.com. “Ainda não acho piada, mas posso rir-me com as pessoas um pouco. Foi muito dinheiro e parecia que vinha de todos os lados”, lembra.

Keith Stonehoue tinha utilizado a aplicação para pedir o jantar, momentos antes de dar o telemóvel à criança. Provavelmente, terá deixado o Grubhub aberto. Pai e filho estavam sozinhos em casa – a mãe tinha ido ao cinema – quando começaram a chegar as várias refeições.