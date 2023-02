O momento (de destruição) que marcou o festival da canção em Itália

Terminada a atuação, o público manifestou desagrado com a atitude do músico. Já o apresentador tentou perceber o que se passou.

“O que aconteceu?” pergunta. “Peço desculpa a todos. Senti-me inseguro, não ouvia a minha voz”, justificou o músico, que poucos parece ter convencido. O público continuou a vaiá-lo.

Depois de ter protagonizado este momento insólito (e viral), Blanco tentou justificar-se mais uma vez. Nas redes sociais partilhou uma imagem em que, de certo modo, reconhecia ter tido uma atitude irrefletida.

"Viste-me frágil como uma criança. No lugar onde me ensinaste a correr, acabei por cair. Mas depois decidi rir e, apesar de não ser perfeito como querem que seja, finalmente sou quem sou. Amo-vos com toda a minha loucura", escreveu Blanco.