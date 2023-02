Um momento caricato aconteceu no decorrer de uma partida de ténis do ATP 500 de Roterdão, nos Países Baixos. Uma pessoa vestida de panda-gigante interrompeu o duelo, deu uma volta ao terreno de jogo e saiu de cena com toda a naturalidade.

Decorria o segundo set do encontro entre Quentin Halys e Grégoire Barrère quando o inesperado aconteceu. Os muitos espetadores que ali se encontravam, bem como os atletas, ficaram incrédulos quando viram um “panda” intrometer-se na partida.

O falso “gigante preto e branco” começou por dar uma cambalhota com todo o estilo, antes de desatar a correr pelo terreno de jogo. Depois de alguns segundos debaixo dos holofotes desapareceu entre as bancadas e não mais foi visto.

Invasão não ultrapassou os 20 segundos

Todo este espetáculo extra-ténis durou cerca de 20 segundos e foi acompanhado pela passividade das forças de segurança presentes no local, que nada fizeram para impedir esta inusitada invasão de campo.