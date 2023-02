Exclui mulher e filhas da herança, mas tribunal “mete a colher”

“Até que a morte nos separe”. E separou mesmo, já que nem 66 anos de casados valeram a uma mulher parte da herança do marido. No testamento que deixou, o homem excluiu a mulher e as quatro filhas, deixando o património só aos dois filhos. Mas a justiça britânica decidiu que não podia ser bem assim.

Karnail Singh morreu em 2021 e o seu desejo foi deixar o património no valor de um milhão de libras (cerca de 1,1 milhões de euros) “apenas aos herdeiros masculinos”.

O testamento estava escrito desde 2005 e deixava de fora a mulher, Harbans Kaur, com quem casou em 1955, e as quatro filhas. Mas a justiça interveio.

“Depois de um casamento de 66 anos, para o qual ela contribuiu plenamente (...) ficou com quase nada”, argumentou o tribunal.

A justiça decidiu, por isso, dividir o património, ficando a mulher de 83 anos com 50% do património.

Ao jornal britânico The Guardian, o advogado Heledd Wyn afirmou que a decisão do tribunal deve ser considerada como um aviso.