A ilha havaiana de Oahu agora tem novas ondas para oferecer, produzidas na Alemanha, num parque de surf inaugurado em março. O fundador da Citywave, Rainer Klimaschewski, diz que a tecnologia foi inspirada em Eisbachwelle, um conhecido local para a prática de surf fluvial em Munique. O insólito investimento está a gerar algumas divergências

A empresa alemã Citywave e o parque de surf The LineUp at Wai Kai inauguraram a maior piscina de ondas do mundo.

Segundo a empresa, a onda na piscina tem 30 metros de largura, com custos de construção a chegar aos 40 milhões de euros. A piscina demorou dois anos e meio a ser construída, segundo engenheiros da empresa alemã, detentora da patente deste tipo de ondas.

Em entrevista à agência Reuters, o responsável da Citywave, Rainer Klimaschewski, explica que a tecnologia que inventou foi inspirada em Eisbachwelle, um conhecido local de surf fluvial em Munique, no sul da Alemanha.

Contudo, a diferença é que em Eisbachwelle, as ondas dependem das encostas naturais. No Havai e nas outras quinze piscinas de ondas construídas pela mesma empresa em todo o mundo, as ondas são criadas por turbinas. Embora as ondas sejam tecnicamente as mesmas, alguns surfistas de Munique estão céticos quanto à necessidade de ondas artificiais no Havai.

"Eu acharia um desperdício surfar nessas onda quando o oceano tem tanto a oferecer. E especialmente no Havai onde se pode encontrar ondas incríveis. Se eu fosse para o Havai, gostaria de surfar no oceano e não numa piscina de ondas", disse Patricia Kroeck, surfista do Eisbachwelle, acrescentando, no entanto, que acha as piscinas de ondas divertidas.

A piscina representa uma alternativa para os surfistas, defendem os investidores. Além disso, o surf tornou-se uma disciplina olímpica, o que significa que mais profissionais vão procurar um lugar para praticar, independentemente do estado do mar.

A prática de surf na piscina de ondas pode, no entanto, tornar-se demasiado dispendiosa. Uma sessão de surf de 45 minutos custa cerca de 130 euros. Muitos surfistas vão provavelmente preferir o Eisbachwelle e outros locais do mundo onde o surf, embora longe das ondas do Havai, é gratuito.