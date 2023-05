Rocky subiu à montanha mais alta de Inglaterra, mas precisou de ajuda no regresso

Um cão teve de ser resgatado, no sábado, durante uma caminhada ao Scafell Pike, a montanha mais alta de Inglaterra. No entanto, teve de ser resgatado no regresso.

Chama-se Rocky , é da raça Akita e tem 33 quilos.

Subiu com os donos ao topo do Scafell Pike, mas para descer a história foi outra. Os donos tiveram que chamar, pelas 18:25, hora local, a equipa de resgate porque o cão, "ferido e exausto", se recusava a andar.

À chegada das autoridades, Rocky foi colocado num trenó para ser transportado de forma confortável e em segurança.

O resgate do cão, que estava "calmo, descontraído e positivamente régio", demorou mais de quatro horas e envolveu 13 voluntários da equipa de resgate da montanha Keswick.

No final, um porta-voz da equipa disse: