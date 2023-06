Exame de condução termina com o carro a derrubar um poste

Um exame de condução realizado esta quarta-feira em Lanus, na província de Buenos Aires, na Argentina, terminou da pior maneira. A examinada, de 63 anos, perdeu o controlo da viatura e acabou por chocar a alta velocidade contra um poste de eletricidade. A condutora sofre ferimentos ligeiros e foi encaminhada ao hospital.

Todo o insólito episódio foi registado pelas câmara de videovigilância do local, uma área própria para a realização de exames de condução, onde por sorte não havia circulação de peões, nem de outras viaturas.

As imagens mostram a viatura a seguir no circuito e rapidamente a desviar-se do percurso, galgando passeios e zonas de separador das vias, até que a condutora acelera, vai bater contra um poste e o carro acaba por se despistar.

De acordo com os meios de comunicação locais, os bombeiros foram chamados ao local para socorro da condutora, que sofreu ferimentos e teve de ser retirada da viatura. A mulher depois foi encaminhada para o hospital para receber tratamento.