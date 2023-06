Idosa acorda dentro de caixão cinco horas depois do início do velório

Gilbert Balberán começou os preparativos para o funeral da mãe, Bella Montoya, de 76 anos, pelo meio-dia da última sexta-feira. O óbito tinha acabado de ser declarado num hospital público da cidade de Babahoyo, no Equador, e um certificado de óbito fora até entregue à família. O velório decorria há cinco horas quando impensável aconteceu: Bella acordou dentro do caixão.

A idosa, que respirava com dificuldades e estava muito debilitada, foi rapidamente socorrida e transportada para o hospital.

“A minha mãe está a oxigénio e o coração encontra-se estável. O médico beliscou-lhe a mão e ela reagiu”, contou o filho à imprensa local, no domingo, ainda em choque com o que considera uma “ressurreição”.

Gilbert descreveu ainda como a mãe “usou a mão esquerda para bater nas paredes do caixão” e diz que agora só a deseja ver ao seu lado, fora do hospital.

“Ainda estou a recuperar de tudo o que aconteceu. Agora, tudo o que peço é que a minha mãe melhore. Quero-a viva e ao meu lado”, afirmou o homem.

Investigação aberta para apurar responsabilidades

Segundo as autoridades de Saúde locais, a idosa foi hospitalizada com sintomas de AVC e sofreu uma paragem cardiorrespiratória. Ainda foi alvo de manobras de reanimação, mas o médico de serviço acabou por declarar o óbito e o corpo foi entregue à família para a realização do funeral.

Já foi nomeada uma equipa de peritos para “analisar a fundo este caso” e proceder a “uma auditoria médica de forma a determinar responsabilidades”, adiantou o Ministério da Saúde do Equador, em comunicado.