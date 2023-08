Giorgia Meloni paga conta de turistas italianos que fugiram de restaurante na Albânia

Segundo o jornal italiano La Stampa, Meloni terá pedido ao embaixador na Albânia a ir “pagar a conta desses idiotas”, de forma a evitar que se perdesse “o respeito por Itália”.

“Senti-me envergonhada porque o país que eu quero representar não é uma nação que faz as pessoas falar sobre eles no estrangeiro por terem feito este tipo de coisas, por não respeitam o trabalho dos outros, por pensam que são engraçados ao não se importarem com os outros”, disse Meloni ao jornal.