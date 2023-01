Ministério Público pede investigação a Bolsonaro como autor moral dos ataques em Brasília

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu esta sexta-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro que investigue o ex-presidente Jair Bolsonaro como autor moral e instigador dos ataques feitos por bolsonaristas aos três poderes, em Brasília, no domingo.

"A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a inclusão de representação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no Inquérito 4.921, que apura a instigação e autoria intelectual dos atos antidemocráticos que resultaram em episódios de vandalismo e violência em Brasília no último domingo", lê-se num comunicado divulgado na página do Ministério Público Federal.