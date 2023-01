Analisadas provas recolhidas nos edifícios atacados em Brasília para ajudar a identificar os autores

No Brasil estão já a ser analisadas as provas recolhidas por dezenas de peritos nos edifícios que há uma semana foram vandalizados em Brasília. A sede do supremo tribunal de Justiça foi o local mais atingido.

Da sala do plenário restaram destroços; do salão nobre um amontoado de móveis e papéis. Em poucas horas foram também destruídas estátuas, obras de arte e peças únicas.

Nesta altura estão já a ser analisadas as provas recolhidas por cerca de 50 peritos. Os indícios podem ajudar a identificar os autores e, enquanto as investigações avançam, surgem novas imagens do ataque, como as que foram recolhidas pelas câmaras de segurança do congresso que mostram o momento em que os manifestantes partem os vidros e invadem o edifício.

Menos de uma semana depois do assalto, foi detido este sábado o ex ministro da justiça de Jair Bolsonaro. Anderson Torres era secretario de segurança de Brasília na altura da invasão, mas foi exonerado do cargo, suspeito de conivência, e está preso preventivamente no quarto batalhão da polícia militar a 15 kms do centro da capital. É o primeiro membro do governo Bolsonaro a ser detido na sequência dos ataques.