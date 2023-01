Imagens exclusivas das câmaras de segurança no dia dos ataques em Brasília, divulgadas pela TV Globo, corroboram com as suspeitas de que os invasores tinham conhecimento da planta do Palácio do Planalto e do Congresso.

A dificuldade dos agentes de segurança em enfrentarem os invasores, que as investigações têm revelado que não são apenas uma multidão enfurecida, é também visível.

Na véspera e no próprio dia do ataque, o diretor da polícia do Senado pediu um reforço de meios à secretaria de segurança do distrito federal. Tinha por base alertas dos Serviços Secretos, que apontavam para o risco de invasão. Os pedidos não foram atendidos.

Enquanto circulam nos três edifícios governativos, os apoiantes de Jair Bolsonaro, vandalizam o que encontram pela frente: material de trabalho, documentos históricos, obras de arte e património de valor incalculável. Segundo os investigadores e o Governo de Lula da Silva, os danos ocorreram com a inação e a conivência das autoridades do distrito federal.

O ex-responsável pela Segurança Pública – e também ex-ministro da Justiça de Bolsonaro – foi detido no fim de semana, depois de regressar dos Estados Unidos. O depoimento é um dos momentos mais aguardados na investigação.

Já o ex-presidente brasileiro, que continua fora do país, também está a ser investigado por ser suspeito de instigar o ataque. Dois dias, fez uma publicação onde voltou a questionar o resultado das eleições e atacar o Supremo Tribunal.