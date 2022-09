Rei Carlos III fala pela primeira vez à nação

O Rei Carlos III falou esta sexta-feira pela primeira vez depois da morte da mãe, a Rainha Isabel II, a quem sucedeu. Numa declaração feita a partir do Palácio de Buckingham, em Londres, prometeu seguir as pisadas da mãe numa “vida de serviço” e servir o povo com “respeito, lealdade e amor”.

O discurso começou e terminou da mesma forma: com palavras dedicadas à “querida mãe”, a Rainha Isabel II, que morreu na quinta-feira. Carlos III revelou como a mãe foi uma “inspiração e exemplo”, pelo amor, admiração e vida de serviço que levou. “Uma promessa cumprida que renovo hoje perante todos vocês”, disse, referindo-se ao discurso do 21.º aniversário de Isabel II, quando a monarca prometeu levar, até ao último dia da sua vida, uma vida dedicada ao povo. “Foi mais que uma promessa, foi um compromisso pessoal profundo que definiu toda a sua vida. A sua dedicação enquanto monarca nunca falhou, mesmo apesar das mudanças, dos altos e baixos, dos momentos de felicidade e tristeza”.

Sobre os 70 anos de reinado da mãe, afirmou que ficaram marcados pelo “afeto, admiração e respeito”, sem esquecer as qualidades pessoais como o “humor, carinho e habilidade de ver o melhor no outro”. Seguindo as suas pisadas, Carlos III prometeu servir o Reino Unido e as nações da Commonwealth com “lealdade, respeito e amor”, o que fará com a ajuda da mulher, Camila, que se torna Rainha consorte. Numa palavra dirigida ao resto da família real, o Rei confirmou ainda que o filho William assume a partir de agora os títulos escoceses que até então eram seus: duque de Cornwall e príncipe de Gales. Carlos III exprime ainda “amor por Harry e Meghan” enquanto continuam a construir a sua vida no estrangeiro. Para terminar, agradece em nome da família real as condolências e apoio que têm recebido, mas as últimas palavras do primeiro discurso do Rei foram dedicadas à Rainha Isabel II, a quem se refere como “mamã”. “À minha querida mamã, agora que inicias a tua última viagem para te juntares ao meu querido papá, digo apenas: obrigado, obrigado pelo teu amor e devoção à nossa família e às nações que serviste estes anos todos”.

Rei Carlos III saudado por milhares de pessoas à chegada a Buckingham O Rei Carlos III e a Rainha consorte, Camila, já estão no Palácio de Buckingham, em Londres. À chegada, os novos reis cumprimentaram a multidão que se acumulou no exterior da residência oficial. Milhares de pessoas encontram-se junto ao Palácio de Buckingham depois de, na quinta-feira, ter sido anunciada a morte da Rainha Isabel II.

