Marcelo viaja para Inglaterra na véspera do funeral da Rainha Isabel II

O Presidente da República vai viajar no próximo domingo para Inglaterra para estar presente no funeral da Rainha Isabel II, que se realiza no dia seguinte.

“O funeral está marcado para dia 19 e eu irei no dia 18”, disse hoje aos jornalistas Marcelo Rebelo de Sousa, durante uma visita à Feira do Livro de Lisboa.

O Presidente da República já tinha confirmado na semana passada que iria estar presente nas cerimónias fúnebres da Rainha do Reino Unido, Isabel II, em representação do mais antigo aliado britânico.

A Rainha Isabel II morreu na quinta-feira aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assumiu aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.