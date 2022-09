O caixão de Isabel II foi saudado por uma grande de honra à chegada ao castelo de Holyroodhouse, antes de ser levado para a sala do trono onde ficará durante a noite. Três dos quatro filhos de Isabel II acompanharam o transporte do caixão para o interior do Palácio.

Com o Rei Carlos III ausente, em Londres a cumprir a agenda do reinado, a urna foi acompanhada pela princesa Ana e pelos irmãos Andrá e Eduardo.

As ruas de Edimburgo encheram-se para a chegada do caixão com o corpo da Rainha Isabel II, que vai ficar na cidade cerca de 48 horas, antes de seguir para Londres, permitindo à população prestar a sua homenagem.

O cortejo com o carro funerário que transportou o caixão atravessou parte da cidade até ao Palácio de Holyroodhouse, residência oficial do monarca na Escócia, onde o corpo ficará esta noite.

O caixão, coberto com o estandarte real da Escócia e uma coroa de flores colhidas na propriedade de Balmoral, foi acompanhado pela princesa Ana e o marido, Tim Lawrence.

Algumas pessoas começaram a chegar logo pela manhã ao centro de Edimburgo para assegurar um lugar junto às grades de proteção das estradas, antecipando as multidões nos passeios estreitos nesta zona antiga da cidade.

Nas aldeias e vilas ao longo do percurso, que durou quase seis horas, milhares de pessoas alinharam-se junto às estradas para saudar o cortejo.

A passagem do corpo por Edimburgo resulta de Isabel II ter morrido em Balmoral, propriedade nas montanhas escocesas, onde a monarca passava tradicionalmente os verões.

Antes de seguir viagem de avião para Londres, onde será realizado o funeral de Estado na Abadia de Westminster, o caixão ficará uma noite na Catedral de Santo Egídio durante 24 horas para permitir que o público possa mostrar respeito.

O Rei Carlos III está previsto chegar a Edimburgo na segunda-feira à tarde com a rainha consorte, Camilla, para acompanhar a procissão do caixão até à catedral e assistir à missa que se vai seguir.

O caixão será transportado para Londres por avião na terça-feira, primeiro para o Palácio de Buckingham, e na quarta-feira à tarde para o Palácio de Westminster, o edifício do parlamento.

A rainha ficará em câmara ardente no Salão de Westminster, que estará aberto à população até segunda-feira de manhã.

O funeral de Estado terá lugar na segunda-feira 19 de setembro, que foi declarado feriado nacional no Reino Unido.