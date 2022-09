Curto reinado de Carlos III já está a ser alvo de críticas

A notícia de que cerca de 100 funcionários da antiga residência do Rei Carlos III poderão perder os empregos está a suscitar críticas à monarquia britânica.

O Sindicato dos Serviços Públicos e Comerciais considerou a decisão “insensível”, sobretudo porque os funcionários foram informados durante o período de luto.

"Embora fosse de esperar algumas mudanças nas equipas, pois os papéis de toda a família real vão mudar, a escala e a velocidade a que isto foi anunciado é extremamente insensível", lamentou o secretário-geral do sindicato, Mark Serwotka.

O Reino Unido encontra-se num período nacional de luto até segunda-feira, quando o funeral de Estado da Rainha Isabel II será realizado.

Em comunicado, a Clarence House, anterior residência de Carlos e Camila, explicou que, após a proclamação do Rei, as operações das equipas de apoio "cessaram".

"Todos estão absolutamente lívidos (...) as pessoas ficaram visivelmente abaladas com isto", disse, por sua vez, um funcionário de Carlos, que falou ao jornal The Guardian sob anonimato.