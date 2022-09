Dos reis de Espanha à primeira-dama da Ucrânia: os líderes que passaram por Westminster Hall

Os líderes convidados para o funeral de Estado da Rainha Isabel II já estão em Londres, no Reino Unido. Descendente tanto pelo lado do pai como da mãe da Rainha Vitória de Inglaterra, tetravó de Isabel II, o Rei Felipe VI homenageou hoje aquela a quem chamava "Tia Lilibet".

O Presidente dos Estados Unidos e a primeira-dama chegaram a Londres na noite de sábado. Este domingo, juntaram-se às cerimónia em Westminster Hall. Por lá já passaram a Presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, a primeira-dama da Ucrânia e chefes de Estado e de governo de países como a Suécia, a Polónia ou a África do Sul.

De Westminster Hall têm seguido para Lancaster House para homenagens escritas no livro de condolências e para a receção oferecida pelo Rei Carlos III.