"Há Pressa no Ar": o hino que os jovens cantam nesta JMJ

A Jornada Mundial da Juventude tem um hino: “Há Pressa no Ar” foi criado em conjunto com os voluntários e será entoado durante todo o evento. Esta música representa a partilha entre as pessoas de vários países.

O padre João Paulo Vaz explica que o tema da música vai ao encontro dos lema do evento: “É a pressa de dar passos, dar o melhor, amar e servir os outros por amor. Este era o mote do JMJ”, explica em declarações à SIC Notícias.

“É mágico porque todos eles vêm com esta predisposição, de fazer encontro, com esta pressa de estar uns com os outros”, acrescenta.

A música foi escrita por Pedro Ferreira, professor e músico. Para criar este tema, o professor tentou colocar-se “no espaço físico de quem vai viver e cantar a jornada no meio de tantas pessoas”.