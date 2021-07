Tóquio2020. Roger Federer renuncia ao ressentir-se de problemas no joelho

O tenista suíço Roger Federer anunciou esta terça-feira a renúncia aos Jogos Olímpicos Tóquio2020, devido a persistentes problemas no joelho.

"Durante a temporada de relva, infelizmente, experimentei um revés no joelho e aceitei que deveria me retirar dos Jogos Olímpicos de Tóquio", escreveu o atleta, no instagram.