Cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos é esta sexta-feira

A cerimónia de abertura dos 32º Jogos Olímpicos decorre esta sexta-feira, sob o olhar atento de 15 chefes de Estado, entre eles o francês Emmanuel Macron, e 70 representantes governamentais.

O imperador do Japão também vai estar presente, mesmo depois das reticências que deixou à realização dos jogos.

A competição está envolta em muitos receios devido à covid-19, que já levou a manifestações e confrontos com a polícia, de quem acredita que os jogos deviam ser novamente suspensos. Dos 70 mil lugares, apenas as delegações de 206 países vão preencher o vazio deixado pelo público.

Os atletas já começaram a chegar à capital japonesa e foram diretamente para a da aldeia olímpica, protegida pelas imposições de distanciamento social e regras sanitárias.

Portugal avança com estreias no surf e no skate.

Os 92 atletas lusos já estão de olho no pódio das 17 modalidades em que competem. Ao todo há 339 medalhas de ouro por conquistar em 33 modalidades. A tocha olímpica está acesa e assim vai ficar até 8 de agosto, o último dia da competição.

