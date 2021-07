Pink oferece-se para pagar multa de atletas norueguesas

A cantora norte-americana Pink ofereceu-se este domingo para pagar as multas aplicadas às atletas da equipa feminina de andebol de praia da Noruega. As atletas foram sancionadas depois de terem optado jogar com calções como os homens, em vez de biquíni.

A multa por "roupa imprópria" é de 1.500 euros, valor que Pink se ofereceu para pagar através de um tweet publicado este fim de semana.

"Estou muito orgulhosa da seleção feminina norueguesa de andebol de praia por protestar contra as regras sexistas em relação ao seu uniforme. (...) Ficarei feliz em pagar a multa.", escreveu a estrela pop.

A Federação Norueguesa de Andebol anunciou, na semana passada, que pagava a multa. A equipa utilizou o Instagram para expressar a gratidão pelo apoio que tem recebido desde então.

O episódio aconteceu no dia 17 de julho, no jogo frente à Espanha, em Varna. A recusa de usar biquini surgiu depois de a Noruega ter pedido autorização à Federação Europeia de Andebol para a troca. No entanto, recebeu uma resposta negativa e o aviso de que qualquer quebra das regras seria punida.

A multa de 1.500 euros, que equivale a 150 euros por jogadora, mereceu críticas não só da federação norueguesa, como também do ministro do Desporto do país, Abid Raja, que considerou a coima "completamente ridícula" e defendeu que as atitudes devem mudar.

No Twitter, a Federação Norueguesa de Andebol (NHF, sigla em inglês) mostrou-se orgulhosa pela atitude das jogadoras.

"Têm o apoio da NHF. Juntas, vamos continua a lutar pela mudança das regras dos equipamentos, de modo que as jogadoras possam jogar com roupas com as quais estão confortáveis."

As regras do andebol de praia obrigam as mulheres a usar biquínis, enquanto os homens têm de usar camisolas sem mangas e calções. O regulamento defende que os equipamentos e acessórios dos atletas "contribuem para melhorar a sua performance, assim como mantêm coerente a imagem desportiva e atrativa do desporto."