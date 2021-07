O português Marcos Freitas terminou hoje a sua participação no torneio de singulares de ténis de mesa dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 no nono lugar, depois de ter perdido frente ao líder do ranking mundial, o chinês Fan Zhendong (4-1).

No Ginásio Metropolitano de Tóquio, Marcos Freitas, 24.º jogador do mundo, cedeu pelos parciais de 6-11, 6-11, 2-11, 11-4 e 3-11, em 38 minutos.

Com este afastamento, terminou a participação portuguesa no ténis de mesa individual dos Jogos Olímpicos, sendo que o madeirense vai disputar agora a competição de equipas juntamente com Tiago Apolónia e João Monteiro, estreando-se com a Alemanha, campeã da Europa.