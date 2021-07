Tóquio 2020. Jorge Fonseca perde nas meias-finais e vai disputar bronze em -100 kg

O judoca português Jorge Fonseca perdeu hoje nas meias-finais da categoria de -100 kg nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, diante do sul-coreano Cho Guham, e foi relegado para a luta pela medalha de bronze.

No seu terceiro combate em Tóquio 2020, o português, bicampeão mundial e segundo do 'ranking' mundial, foi derrotado por Cho Guham, sexto, por waza-ari, a 15 segundos do fim.

Com a derrota, Jorge Fonseca é relegado para a discussão do bronze, num combate em que defrontará o canadiano Shady Elnahas, oitavo do 'ranking'.