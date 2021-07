Jamaicana Elaine Thompson-Herah vence 100 metros com novo recorde olímpico

A atleta jamaicana Elaine Thompson-Herah venceu os 100 metros femininos, a segunda medalha de ouro consecutiva, e estabeleceu um novo recorde (10.61 segundos ) nos Jogos Olípicos Tóquio 2020.

As outras medalhas foram também para atletas da Jamaica: Shelly-Ann Fraser-Pryce ficou com a prata e Shericka Jackson com o bronze.

Elaine Thompson, de 29 anos, correu em 10,61 segundos (vento de -0,6 m/s), conseguindo a segunda marca mais rápida de sempre na distância e novo recorde olímpico, a comprovar a excelência da pista do estádio olímpico de Tóquio para grandes marcas na velocidade.

O pódio espelhou bem a continuidade da supremacia jamaicana na velocidade, já que Shelly Ann Fraser-Pryce (10,74 segundos), agora com 35 anos, foi campeã olímpica de 2008 e 2012, enquanto Shericka Jackson (10,76), bronze na prova de hoje, tem 27.

A primeira 'tripla' olímpica do atletismo jamaicano foi facilitada pela ausência da melhor corredora dos Estados Unidos, Sha'Carri Richardson, suspensa há um mês por consumo de canábis.