Portugal nos Jogos Olímpicos. Quem continua e quem está fora

Canoísta Fernando Pimenta conquista medalha de bronze em K1 1.000

O canoísta Fernando Pimenta conquistou a medalha de bronze em K1 1.000 metros, a terceira medalha obtida por atletas portugueses, depois do bronze do judoca Jorge Fonseca e da prata da atleta Patrícia Mamona.

Fernando Pimenta, de 31 anos, que se tinha sagrado vice-campeão olímpico em Londres2012, em K2 1.000 metros, ao lado de Emanuel Silva, terminou a prova de K1 1.000 metros de Tóquio 2020 em 3.22,478 minutos, apenas atrás dos húngaros Balint Kopasz, novo recordista olímpico, com 3.20,643, e Adam Varga (3.22,431).

TIAGO PETINGA/ LUSA

Pichardo qualifica-se diretamente para a final do triplo salto

O português Pedro Pablo Pichardo qualificou-se para a final do triplo salto dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, ao conseguir 17,71 metros, na segunda tentativa da qualificação.

O atleta, de 28 anos, assegurou um dos lugares na final, marcada para quinta-feira, às 11:00 locais (03:00 em Lisboa), reservada para quem superar por larga margem os 17,05 metros da marca de qualificação ou fique entre os 12 primeiros.

JOSÉ COELHO

Nelson Évora falha final do triplo salto na despedida

O português Nelson Évora ficou-se pela qualificação para a final do final do triplo salto, com 15,39 metros, na despedida competitiva do campeão em Pequim 2008.

Aos 37 anos, e três meses depois de ter sido operado ao joelho esquerdo, Nelson Évora não foi além de 15,39 e dois saltos nulos, falhando a qualificação para a final, reservada para quem saltar pelo menos 17,05 metros ou para os 12 melhores.

JOSÉ COELHO

Canoísta Teresa Portela termina em 10.º em K1 200 metros

A canoísta Teresa Portela terminou a prova de K1 200 metros no 10.º lugar, depois vencer a final B em Tóquio 2020.

No Sea Forest Waterways, a atleta de Esposende concluiu a sua prova em 39.562 segundos, à frente da russa Svetlana Chernigovskaya e da chinesa Mengdie Yin.

Duas horas antes, Portela falhou a final por estar incluída na meia-final mais forte, na qual foi sexta, e que apurava quatro barcos: o seu tempo, 39,301 segundos, foi melhor em cerca de quatro décimos de segundo do que a vencedora da outra série.

TIAGO PETINGA

José Costa e Jorge Lima acabam em sétimo na vela 49er

Os portugueses José Costa e Jorge Lima acabaram no sétimo lugar o concurso de vela 49er, sofrendo uma penalização na regata das medalhas dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 e cedendo uma posição.

Os lusos, que tinham entrado na regata decisiva no sexto lugar, voltaram a ser penalizados por uma situação à partida e conseguiram 94 pontos ao longo da prova, a 24 das medalhas, e conquistam o sétimo diploma da missão portuguesa.

Carlos Barria



Diogo Costa e Pedro Costa acabam em 15.º na vela 470

Os irmãos Diogo Costa e Pedro Costa terminaram no 15.º lugar o concurso de vela 470, falhando a 'medal race' após um 12.º e 17.º lugar na nona e 10.ª, e últimas, regatas.

Os dois irmãos, vice-campeões mundiais, somaram 104 pontos, a 26 pontos da embarcação no 10.º lugar, último posto que dá acesso às medalhas, e encerram a participação portuguesa na vela.

Ivan Alvarado / Reuters

Cátia Azevedo qualifica-se para as meias-finais dos 400 metros

Cátia Azevedo qualificou-se para as meias-finais dos 400 metros, ao terminar a segunda série em terceiro lugar, com 51,26 segundos.

A velocista, de 27 anos, natural de Oliveira de Azeméis, chegou a Tóquio 2020 ao estabelecer o recorde nacional, que já lhe pertencia, em 50,59 segundos, a 3 de junho, na cidade espanhola de Huelva.