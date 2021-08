Jogos Paralímpicos de Tóquio. “Todos os atletas portugueses vão dar o seu melhor”

Os atletas portugueses partem para Tóquio na próxima semana para os Jogos Paralímpicos. José Manuel Lourenço, presidente do Comité Paralímpico de Portugal, disse que os 33 atletas vão dar o seu melhor.

Depois das quatro medalhas de bronze conquistadas nos jogos do Rio de Janeiro em 2016, o presidente do Comité Olímpico afirmou que este ano “a meta realista é que cada atleta se supere a si próprio".

“Um dos objetivos que nós temos é a concretização de lugares de pódio, mas penso que temos de ter em conta diversas variáveis e condicionais, como a questão da covid-19 e nem sequer conhecemos com muito rigor o estado dos adversários” disse José Manuel Lourenço.

Em entrevista à SIC Notícias, este sábado, o presidente do Comité Olímpico revelou haver mais investimento.

“Seria ingrato estar aqui a falar de desinvestimento, porque na realidade, no que diz respeito à dimensão olímpica e à preparação paralímpica para este ciclo, nós tivemos um aumento significativo, relativamente ao que tivemos no ciclo do Rio de Janeiro. Em termos daquilo que é o valor destinado à preparação dos atletas, diria que nunca tivemos condições tão boas agora”.