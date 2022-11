"Phryges" são as mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris 2024

O Comité Olímpico Internacional (COI) divulgou, esta segunda-feira, as imagens das mascotes que serão embaixadoras dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris 2024: as “Phryges”. Pela primeira vez, a mascote que representa os Paralímpicos apresenta uma deficiência visível.

A “Phryges Olímpica” e a “Phryges Paralímpica” têm “uma missão importante” a desempenhar: “Mostrar ao mundo que o desporto pode mudar tudo e que merece ter um papel importante na sociedade”, pode ler-se na página oficial do COI.

Apesar das mascotes serem uma tradição desde os Jogos Olímpicos de inverno de 1968, este ano traz uma novidade: é a primeira vez que a mascote que representa os Paralímpicos apresenta uma deficiência visível. O “Phryges Paralímpica” tem uma perna biónica.

“Nós escolhemos um ideal em vez de um animal”, disse Tony Estanguet, presidente da edição Paris 2024. “Escolhemos o gorro Phryges porque é um símbolo muito forte para a República Francesa. Para os franceses, é um objeto muito conhecido que é símbolo de liberdade, um objeto que representará mascotes em todo o mundo. O facto de a mascote dos Jogos Paralímpicos ter uma deficiência visível também passa uma mensagem forte: promover a inclusão.”

As mascotes têm o formato dos tradicionais gorros phrygians, um símbolo de liberdade na história de França e na libertação de escravos em vários países do mundo. São vermelhos, brancos e azuis (cores da bandeira francesa), com olhos expressivos e um nó de fitas (um ornamento típico do país anfitrião).

Durante os próximos dois anos, as “Phryges” irão ser embaixadoras dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, promovendo o evento a nível mundial e recebendo os atletas e comitivas internacionais.

É tradição que as mascotes estejam relacionada com a história do país anfitrião. Na edição Tóquio 2020 – que foi adiada para 2021 devido à pandemia de covid-19 – a mascote chamava-se Miraitowa, um nome que deriva das palavras japonesas “mirai” (futuro) e “towa” (eternidade).