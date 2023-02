Dezenas de países querem banir atletas russos dos Jogos Olímpicos 2024

“Não podemos encobri-lo com uma falsa neutralidade ou com uma bandeira branca. Porque a Rússia é agora um país que mancha tudo de sangue - até a bandeira branca”, defendeu o Presidente ucraniano.

O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo ministro do Desporto da Lituânia, depois de uma reunião por videoconferência com representantes de 35 países, na qual participou também o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

"Enquanto a Rússia mata e aterroriza, os representantes do estado terrorista não têm lugar no desporto e nas competições olímpicas. E isso não pode ser encoberto com uma pretensa neutralidade ou uma bandeira branca. Porque a Rússia agora é um país que mancha tudo com sangue - até mesmo a bandeira branca.

Entretanto, o Comité Olímpico está a estudar formas que permitam a participação dos atletas.

Paris também não quer atletas russos nos Jogos Olímpicos

Já esta semana, a presidente da Câmara Municipal de Paris tinha afirmado não querer atletas russos nos Jogos Olímpicos de 2024.

“Por mim não participam enquanto esta guerra se mantiver. É inconcebível que eles participem como se nada fosse. Terem uma delegação que vem desfilar a Paris, enquanto as bombas continuam a cair sobre a Ucrânia”, afirmou Anne Hidalgo.

Apesar disso, a autarca mostrou-se disposta a abrir as portas a atletas russos dissidentes. Impôs, no entanto, uma condição: desfilarem com a bandeira dos refugiados.

Garantiu, no entanto, que Paris não deixará desfilar “um país que invadiu outro e fazer de conta que isso não aconteceu”.