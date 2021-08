A porta da aldeia olímpica parece cada vez mais uma estação rodoviária, com ligação direta aos aeroportos. Quase todas as malas que chegaram carregadas de expectativas, partem agora com espaço por preencher.

Apesar desta ter sido a melhor participação de Portugal nas Olimpíadas, há muitos atletas que voltam com sonhos por realizar.

O foco agora é a próxima edição dos Jogos Olímpicos que se realiza em Paris, em 2024.