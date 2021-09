Paralímpicos. Beatriz Monteiro perde com a líder mundial no torneio de badminton

A atleta Beatriz Monteiro foi esta quinta-feira derrotada pela chinesa Qiuxia Yang, líder da hierarquia mundial, na segunda jornada do grupo C do torneio de badminton SU5 dos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020, disputada no Ginásio Nacional Yoyogi.

Beatriz Monteiro, 10.ª do 'ranking' perdeu com Qiuxia Yang por 2-0, pelos parciais de 21-10 e 21-9, depois de na quarta-feira ter vencido a holandesa Megan Hollander por 2-0 (21-12 e 21-19), no seu jogo de estreia.

Na sexta-feira, Beatriz Monteiro, que aos 15 anos se tornou na atleta portuguesa mais jovem a competir em Jogos Paralímpicos, defronta Ritah Assimwe, do Uganda, na última ronda da fase de grupos.