Altas figuras do Estado no adeus a Jorge Sampaio

No adeus a Jorge Sampaio, este sábado, no Picadeiro Real, passaram as mais altas figuras do Estado, da sociedade portuguesa e cidadãos anónimos que quiseram despedir-se do Presidente da República que foi somando simpatias pela sua forma de ser.

Jorge Sampaio, antigo secretário-geral do PS (1989/1992) e Presidente da República (1996/2006), morreu na sexta-feira, aos 81 anos, no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, Oeiras, onde estava internado desde 27 de agosto, na sequência de dificuldades respiratórias.

O Governo decretou três dias de luto nacional, entre sábado e segunda-feira, e cerimónias fúnebres de Estado.

