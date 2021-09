Voto de pesar pela morte de Jorge Sampaio aprovado na Assembleia da República

Foi aprovado por unanimidade na Assembleia da República um voto de pesar pela morte do ex-Presidente da República, Jorge Sampaio.

"O seu exemplo dignificou a política, tornou-a mais profunda e mais consequente e inspirou várias gerações de jovens", disse a presidente do grupo parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes.

"Tinha uma forma de fazer política com ética e elevação, própria de quem sabe que o objetivo final da participação política é o bem comum", referiu o presidente do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares.

"O PCP quer hoje sobretudo assinalar, valorizando-as, as convergências que com ele foi possível construir, a bem dos trabalhadores e do povo, que delas beneficiaram", citou João Oliveira, deputado do PCP.