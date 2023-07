Para quando o plano de mobilidade? "A JMJ joga muito em cima da imprevisibilidade"

A cerca de um mês do evento mais importante do ano em Portugal, a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que traz o Papa ao território nacional, o plano de mobilidade ainda não está concluído. Numa entrevista à SIC Notícias, o presidente da Fundação da JMJ está confiante que "será o divulgado melhor plano de mobilidade possível", mas ainda não conseguiu avançar com uma data.

D. Américo Aguiar começa por explicar que todos os planos que incidem sobre a JMJ são importantes e o da mobilidade não é menos. Portanto, reconhece a importância do plano, quer para os estrangeiros, quer para os lisboetas. Todavia, não conseguiu avançar com uma data e limitou-se a dizer "um dia destes o plano de mobilidade será apresentado".

O bispo auxiliar de Lisboa garante que a JMJ "joga muito em cima da imprevisibilidade dos números", referindo-se aos prazos de inscrições.