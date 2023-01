Jornadas Mundiais da Juventude

Moedas dá "corpo às balas" e questiona: "Os portugueses querem ou não o Papa em Lisboa?"

O presidente da Câmara de Lisboa diz que, em relação à Jornadas Mundiais da Juventude, fará "tudo o que for vontade do Presidente da República e da Igreja". Carlos Moedas admite que a sua maior preocupação sempre foi "limitar custos" e garante que a sua autarquia não vai gastar mais do que 35 milhões de euros.