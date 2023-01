O Patriarcado de Lisboa garante que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sabia dos custos do polémico palco das Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ).

Contactado pela SIC, o Patriarcado explica também que todas as decisões sobre o evento, que se vai realizar este verão, são tomadas por várias entidades, entre elas as autarquias envolvidas - Lisboa e Loures - e ainda a fundação que está encarregada da organização das jornadas.

A Igreja Católica afasta, por isso, quaisquer responsabilidades e assegura que apenas pediu um palco que tivesse condições para receber o Papa e a equipa.

Mais. A Igreja garante ainda que nunca impôs condições e características para o palco-altar.

Em declarações à SIC, por telefone, o Patriarcado confirma que toda a informação foi partilhada incluindo com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que já esta quinta-feira veio a público dizer que o palco podia ser mais simples, à imagem do Papa Francisco.

“O que eu penso é que a solução que seja encontrada no final – e ainda estamos longe do final – há de tentar, por um lado, tirar proveito do que é interesse nacional; por outro lado, respeitar o período em que nos encontramos e respeitar a própria maneira de ser do Papa. É um papa que é contrário ao que seja espaventoso. Há de ser encontrada uma solução que seja simples”, disse Marcelo esta quinta-feira.

Certo é que, no final, a Igreja acabou por concordar com o projeto apresentado que custará 4,2 milhões de euros (valor sem IVA).

A resposta do Presidente Marcelo

Em reação a esta informação, o Presidente da República esclarece à SIC que soube das dimensões do palco na semana passada. Quanto aos custos diz acreditar que ainda é possível diminui-los.

Mas foi ou não informado pelo Patriarcado sobre os custos elevados do (já polémico) palco? O Presidente Marcelo confirma que soube “informalmente” através de jornalistas do valor do projeto, mas não se recorda do dia exato em que teve essa informação.

Ainda assim, e ao contrário do que diz fonte oficial da Igreja Católica à SIC, o chefe de Estado garante que não foi informado pelo Patriarcado.

[Notícia atualizada às 15:08 com reação do Presidente Marcelo]