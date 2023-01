A despesa do Estado com a organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em Lisboa, em agosto, será de 30 milhões de euros, segundo uma nota emitida hoje pelo Governo.

As responsabilidades e compromissos assumidos pelo Estado na Jornada Mundial da Juventude poderão ir "até aos 21,8 milhões de euros", refere uma nota enviada pelo Gabinete da Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares.

A este montante somam-se 8,2 milhões de euros de um contrato "adjudicado pela IP (Infraestruturas de Portugal) para a deslocação do terminal de contentores".

"Total da despesa do Estado: 30 ME", sem ser aqui considerado o imposto sobre o valor acrescentado (IVA), já que este reverte a favor do Estado, diz o Governo na nota, onde acrescenta que "o Estado participará também através do apoio, nomeadamente, na área da saúde, segurança, socorro e mobilidade".

Os 21,8 milhões de euros referidos englobam "o conjunto de encargos assumidos" pelo Estado, incluindo os montantes relacionados com a unidade de missão, a aquisição das torres multimédia, instalações sanitárias, transmissão televisiva, abastecimento de água, ponte militar, promoção do país no estrangeiro, centro de comando e segurança, centro de apoio à imprensa nacional e internacional", detalha o ministério de Ana Catarina Mendes.

Já os 8,2 milhões de euros resultam do contrato para a deslocação do terminal de contentores, "no âmbito da requalificação, valorização ambiental e fruição da zona ribeirinha do parque da Bobadela", refere ainda.

Valores corrigem estimativas de outubro

Estes valores divulgados este sábado veem corrigir as estimativas feitas pelo Governo em outubro e que apontavam para um gasto na ordem dos 36,5 milhões de euros na Jornada Mundial da Juventude.

A realização da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa terá um custo de pelo menos 161 milhões de euros, segundo as estimativas apresentadas pela Igreja Católica, pelo Governo e pelos municípios de Lisboa e Loures.

Os custos da JMJ têm estado em destaque esta semana depois de ser conhecido que a construção do altar-palco do espaço do Parque Tejo (com nove metros de altura e capacidade para 2.000 pessoas), a cargo do município da capital, foi adjudicada à Mota-Engil por 4,24 milhões de euros (mais IVA), somando-se ainda a esse valor 1,06 milhões de euros para as fundações indiretas da cobertura.