A Câmara Municipal de Lisboa informou as redações, ao início da tarde desta quinta-feira, que reuniu pela manhã com representantes da Igreja e com a construtora responsável pelo polémico palco da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Não saíram quaisquer conclusões da reunião, mas é certo que José Sá Fernandes não esteve presente.

“Este foi mais um encontro de trabalho, na sequência de muitos outros, que têm decorrido desde o final da passada semana. As equipas técnicas vão continuar a trabalhar de forma empenhada para que no mais curto espaço de tempo seja possível apresentar novas soluções na sequência dos apelos do senhor presidente da Câmara Municipal de Lisboa e do senhor Bispo Auxiliar de Lisboa”, refere apenas a autarquia.

O encontro, informa ainda a CML, “decorreu num ambiente muito positivo, construtivo e de grande disponibilidade de todas as partes presentes na procura de soluções alternativas para o grande desafio”.

Presentes estiveram o autarca de Lisboa, Carlos Moedas, o bispo auxiliar de Lisboa e presidente da Fundação JMJ, D. Américo Aguiar, o “vice” de Moedas, Filipe Anacoreta Correia, o presidente da Sociedade de Reabilitação Urbana, António Lamas, responsáveis da empresa Mota Engil e diversos elementos das respetivas equipas de projeto da CML e Fundação JMJ Lisboa 2023.

O destaque vai, porém, para o grande ausente: José Sá Fernandes, o coordenador do projeto nomeado pelo Governo, mas que no início desta semana foi excluído do grupo pela Câmara Municipal de Lisboa.

Recorde-se que, após esta decisão, o gabinete da ministra Ana Catarina Mendes veio reafirmar que mantinha o ex-vereador como,