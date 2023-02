Jornada Mundial da Juventude

"Parque do Perdão" na Jornada Mundial da Juventude terá 150 confessionários

Rebecca Blackwell

Lisboa prepara-se para receber a Jornada Mundial da Juventude em agosto. Com eventos e estruturas dispersas um pouco por toda a cidade, sabe-se agora que existirá um “Parque do Perdão" em Belém com 150 confessionários.