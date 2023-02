JMJ: Governo ainda não tem plano de mobilidade para o evento

A seis meses da Jornada Mundial da Juventude, o Governo ainda não partilhou o plano de mobilidade com a Câmara e com a Igreja, o que está a começar a criar dificuldades.

Milhão e meio de jovens vão estar em Lisboa durante uma semana, num evento com vários recintos espalhados pelo distrito, o que vai obrigar a constantes deslocações de uma massa humana como nunca se viu em Portugal.

A seis meses do início da Jornada Mundial da Juventude há já centenas de fiéis à procura de informações sobre o evento. Questionam como se podem deslocar do Porto para Lisboa ou que opções têm caso escolham aterrar no aeroporto de Madrid, por exemplo. Até agora, ficam sem resposta, mesmo quando perguntam sobre como funcionará a rede de metro ou de autocarro.

Nem a Igreja, nem a Câmara de Lisboa conhecem o Plano de Mobilidade do Governo.

O documento ainda não foi entregue, mas à SIC, José Sá Fernandes, o coordenador das jornadas, escolhido pelo Governo, recusa qualquer atraso e diz que tudo está a correr como previsto.

A Igreja e a Câmara de Lisboa não conseguem antecipar as movimentações de cerca de milhão e meio e ficam sem saber que transportes públicos reforçar onde qual o melhor local para alojar os fiéis.

Com a Jornada na agenda desde 2019, o plano de mobilidade foi adjudicado a 22 de dezembro de 2022.

A SIC apurou ao que em março será conhecido e estará em permanente atualização até agosto.