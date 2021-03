Defesa de Lula da Silva fala em "decisão histórica e revigorante"

A defesa de Lula da Silva já reagiu à decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou Sérgio Moro parcial na condenação imposta a Lula da Silva.

Os advogados do ex-Presidente brasileiro consideram que se trata de uma decisão "histórica e revigorante". Em comunicado, dizem que o Supremo reconheceu que Sérgio Moro "não atuou como juiz" no caso, mas sim "como adversário" de Lula.

O veredito vem também reforçar a anulação de todas as condenações, decidida há cerca de duas semanas.

As provas usadas por Sérgio Moro no julgamento dificilmente poderão voltar a ser utilizadas, já que a conduta do responsável pelo processo da operação Lava Jato e ex-ministro da Justiça foi agora considerada suspeita.

Por três votos contra dois, o Supremo Tribunal Federal decidiu que Sérgio Moro foi parcial na condução do processo por corrupção movido contra o antigo Presidente. A condenação fica assim anulada e o processo terá de ser retomado da estaca zero pelos investigadores e remetido para a justiça do Distrito Federal para ser reavaliado.