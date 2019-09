Rui Rio e Assunção Cristas em debate

CDS-PP vs. PSD na oposição

Assunção Cristas explica que o CDS tem feito o seu melhor para uma oposição firme à “governação das esquerdas” e garante que o país precisa de outro projeto político, garantindo que o CDS tem ambição para “se posicionar” e “contribuir o mais possível”.

Rui Rio explica que não havendo eleições “deve-se colaborar com outros partidos” e que a sua postura é de ser colaborante, não de estar contra.

Carga fiscal

“Há uma austeridade encapotada na maior carga fiscal de sempre” - Assunção Cristas.

A líder do CDS-PP afirma que os últimos quatro anos foram de oportunidades perdidas para dar ao país o impulso de que precisa para crescer. Cristas diz que “o problema de Portugal é que estamos sempre a cortar os sonhos às pessoas, a arrecadar o que é esforço do seu trabalho” e acredita que uma redução de impostos é prudente.

Já Rui Rio quer melhores empregos e melhores salários, que afirma não ter sido a estratégia deste Governo. O líder do PDS diz que o país tem neste momento a maior carga fiscal de sempre da história de Portugal.

Regresso às 40 horas laborais pode custar votos?

Rui Rio diz que “um dos males do país” é cada Governo fazer diferente, afirmando que é desejável que haja estabilidade.

Assunção Cristas considera que “não faz sentido” haver dois sistemas e horários diferentes entre o Público e o Privado. A líder do CDS diz que entre baixar impostos ou reverter as 35 horas para 40, prefere baixar impostos, porque abrange todos os trabalhadores.

Sim ou não à regionalização?

Rui Rio explica que em 1998 votou contra e gostava que houvesse um projeto para votar a favor.

Já Assunção Cristas recusa a ideia, garantindo que regionalização significa mais despesas para o Estado e mais cargos políticos, e “isso não ajuda o país”.

A pergunta a que Cristas não quis responder

Em causa o ruído criado pelo líder da Juventude Popular sobre o despacho da identidade de género nas escolas.

O que diz Rui Rio sobre a readmissão de António Capucho PSD

Líder do PSD acha injusta a forma como António Capucho foi expulso do partido e diz que não está de acordo com “muitas coisas” que fez. Ainda assim, afirma que se cortasse relações com tudo aquilo que discorda, “já não falava com ninguém”.