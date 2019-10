O recado do Presidente da República

Marcelo Rebelo de Sousa saudou o ato eleitoral deste domingo e destacou "todos os cidadãos que exerceram o seu direito de voto", lamentando ainda a elevada taxa de abstenção.

"Respeitando as razões que possam ter levado muitos cidadãos a não votar, espera que tudo possa ser feito, no futuro, para criar condições que permitam que eles reconheçam a importância do seu voto no futuro de Portugal."

Numa nota publicada na Presidência da República, Marcelo saudou felicitou os deputados eleitos para a Assembleia da República.

O Presidente da Repúbliva vai receber os partidos políticos com representação parlamentar, no dia 8 de outubro, tendo em vista a indigitação do primeiro-ministro.