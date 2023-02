SC Braga quer dar continuidade a bom momento na receção à Fiorentina

No terceiro lugar do campeonato, nas meias finais da Taça de Portugal e agora determinados em continuar na Liga Conferência: o mês de fevereiro está a ser muito preenchido para a equipa de Artur Jorge. Em três frentes, ao todo vão cumprir oito jogos com paragens de três ou quatro dias entre eles.

Pela frente, na Liga Conferência, os minhotos vão encontrar a Fiorentina - equipa que atravessa um momento bem diferente do que se vive em Braga. O jogo começa às 17:45 horas, no Estádio Municipal de Braga. O esloveno Matej Jug é o árbitro do jogo.

O Sporting de Braga discute a qualificação para os “oitavos” da Liga Conferência Europa depois de ter sido relegado da Liga Europa , competição em que terminou o seu grupo em terceiro, atrás dos belgas do Union St.Gilloise e dos alemães do Union Berlim.

Já a Fiorentina tenta a continuidade na terceira prova de clubes da UEFA, após ser segunda classificada na fase de grupos, atrás dos turcos do Basaksehir, que na condição de vencedores tiveram apuramento direto para os 'oitavos'.