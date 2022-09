Benfica vence Maccabi Haifa na estreia da fase de grupos da Champions

O Benfica recebeu e venceu, esta terça-feira, o Maccabi Haifa por 2-0 na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A primeira parte do jogo no Estádio da Luz teve poucas oportunidades de golo claras, apesar do maior domínio das ‘águias’.

O Benfica entrou no segundo tempo determinado a bater o guarda-redes da equipa israelita e em quatro minutos marcou dois golos. Rafa Silva inaugurou o marcador aos 50 minutos após assistência de Grimaldo. O lateral espanhol marcou o segundo aos 54 minutos com um remate de fora da grande área.

Com esta vitória, o clube da Luz divide a liderança do Grupo H com o Paris Saint-Germain, que triunfou sobre a Juventus.