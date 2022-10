Sporting cai em Marselha e perde primeiros pontos na Champions

O Sporting somou esta terça-feira a primeira derrota no grupo D da Liga dos Campeões europeus de futebol, perante o Marselha, por 4-1.

Num Estádio Vélodrome sem público nas bancadas (castigo imposto pela UEFA ao clube francês por mau comportamento dos adeptos), os “leões” até entraram a vencer, com um golo de Trincão ainda no decorrer do primeiro minuto do encontro.