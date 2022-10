Benfica-Juventus vai condicionar trânsito em Lisboa

O Benfica recebe esta terça-feira a Juventus em encontro a contar para a fase do Grupo H da Liga dos Campeões. Tendo em conta o jogo, marcado para as 20:00 desta terça-feira, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informa que “haverá necessidade de proceder a condicionamentos temporários de trânsito nas imediações” do Estádio da Luz.

E que locais são esses? Desde logo a "2.ª Circular; a Avenida do Colégio Militar (entre as 18:00 e 19:00); Rua Galileu Galilei; Rua Albert Einstein; Rua Ana Castro Osório; Avenida Lusíada; Rua Ernâni Lopes; Rua João de Freitas Branco; Rua Frei Luís de Granada/Rotunda Cosme Damião (18:00/19:00); e Avenida Machado Santos (18.00/19:00).

A PSP destaca ainda, no comunicado enviado às redações, que “se considerar necessária a intervenção da polícia, não hesite em pedir a nossa colaboração”. Pode fazê-lo, através do número de emergência 112, ou para o “número de telefone do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP: 217 654 242, ou digite no seu telemóvel [21 polícia]”.

Esclarece a PSP que a sua “será no sentido de minimizar os impactos destes condicionamentos, garantindo as necessidades de segurança e da circulação rodoviária nos locais afetados”.

Como está o Benfica na Champions?

Na véspera do encontro a contar para a penúltima etapa da fase de grupos, o clube da Luz está em segundo lugar, com oito pontos os mesmos do primeiro classificado, o PSG.

Atrás, em terceiro, está a Juventus com três pontos, e em último o Maccabi Haifa, com os mesmos três pontos.

Além do jogo na Luz, o PSG recebe amanhã à mesma hora o Maccabi Haifa.